Bárbara Rodríguez consiguió una casa pero le falta techo

Tras la repercusión mediática de su historia, Bárbara Rodríguez (42) recibió innumerables muestras de apoyo y solidaridad, al punto que una familia le cedió una casa sin cargo para que pueda vivir con sus cinco hijos.

De todas formas, la vivienda carece de techo y aberturas, por lo que solicitó ayuda a la Municipalidad y funcionarios del área social se comprometieron a asistirla, aunque pasaron varios días y hasta el momento no hubo avances concretos.

Paralelamente, ya se venció el contrato de la pieza que alquila y teme ser desalojada, reconoció la mujer.

“Una señora de barrio Norte quiere ayudarme y me presta la casa, pero hay que ponerle el techo, ventanas y puertas. Yo no tengo medios y pedí al municipio que me brinde una mano; vinieron, sacaron fotos y me prometieron, pero hasta ahora no hay novedades”, dijo Bárbara.

A la vez, lamentó que “el viernes volví a preguntar y me dijeron que tienen que ver, que no saben si van a poder. La verdad que no entiendo por que demoran tanto, si saben de mi situación”. Incluso, la semana pasada la comuna difundió afiches conmemorativos por el mes de la Mujer con la imagen de Bárbara, de quien destacaron su voluntad de trabajo para salir adelante con sus cinco hijos. En cambio, la asistencia concreta se dilata.

A fines de enero, El Territorio publicó parte de su historia y cómo se gana la vida podando pasto junto a sus cinco hijos. Los menores tienen entre 2 y 13 años y los cría sola, tras separarse de su concubino y cortar el círculo de la violencia de género.

Luego de la publicación, una asistente social de la Provincia se contactó con ella y gestionó un fortalecimiento del salario universal de 2000 pesos por mes, que comenzaría a cobrar desde abril.

También intervino el subsecretario de Relaciones Públicas de la Provincia, Enrique Parra, quien se acercó hasta su domicilio con pañales, mercadería, kits de útiles escolares, guardapolvos y dos colchones. En tanto, el funcionario le prometió una desmalezadora nueva, ya que la que posee está muy deteriorada para el trabajo que realiza.

Fuente: Territoriodigital. Foto: Dani Villamea