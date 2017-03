Casi 13 años después, la causa Bárbaro ingresó al Tribunal de Oberá para el juicio

Después de casi 13 años, la causa por el crimen de María Elena “Marilyn” Bárbaro (54), a quien ultimaron a golpes y luego enterraron en su casa de la Capital del Monte en abril de 2004, se encamina hacia el juicio oral, aunque el recorrido hacia el debate tiene un trecho largo aún. El voluminoso expediente ingresó en el Tribunal Penal de Oberá y empezaron los primeros trámites.

Los integrantes titulares del TP, Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y José Pablo Rivero, no podrán intervenir, porque en diferentes momentos de la instrucción tuvieron que intervenir para resolver diferentes recursos. Entonces será un tribunal subrogante, que todavía no se conformó. De hecho, la tarea no será fácil, porque otros magistrados de la circunscripción también intervinieron y no podrán ser los juzgadores.

Una vez que se conforme el triunvirato de jueces, se abrirá el proceso de producción de pruebas, donde las partes deben acercar los elementos probatorios que consideren pertinentes. Después los magistrados deberán resolver las nulidades que puedan surgir y finalmente deberá fijar la fecha del juicio y citar a los testigos.

Rubén Oscar Schnimg es el único imputado que llegará a debate. Si lo hallan culpable será condenado a prisión perpetua, porque está imputado del delito de “homicidio calificado”.

Una huella de la planta de su pie fue encontrado en el lugar donde enterraron el cadáver de la mujer. Estuvo preso entre 2004 y 2011, cuando recibió la excarcelación habida cuenta del tiempo transcurrido sin que haya una condena.

El 10 de octubre de 2008, la jueza Alba Kunzmann había ordenó el sobreseimiento y la liberación de los otros imputados que tuvo el caso: Matías Ortiz, Gabriel Piotroski, Patricio Do Santos y Daniel “Chaparro” Núñez. Todos ellos habían sido incriminados por Schnimg.

Piotroski y Ortiz cumplían el arresto en una clínica y los demás en la cárcel obereña.

El sobreseimiento del grupo fue apelado, pero el Tribunal Penal de Oberá avaló la decisión de Kunzmann.

La familia Bárbaro acudió al Superior Tribunal de Justicia, que también le dio la razón a la magistrada y al Tribunal: sobreseimiento para los cuatro. La resolución se conoció a mediados de 2016, seis años después de que el planteo ingresara en el STJ. Es decir, a esos jóvenes nunca más se lo volverá a investigar por el asesinato.

Para que los desligaran del caso fue clave la nulidad de una pericia dispuesta por el STJ en 2008. Se trata de un trabajo hecho en 2006 por la Gendarmería Nacional, que había afirmado que encontró pelos de Marilyn en el auto de Ortiz. Sin embargo, el precinto utilizado para guardar las muestras había sido violado, según la Corte misionera, por lo que la prueba era nula.

El asesinato de la mujer de 54 años, discapacitada motriz, sucedió el 17 de abril de 2004. Fuentes judiciales consultadas estimaron que 15 años después de sucedido un homicidio que tiene como pena la prisión perpetua se puede dar la prescripción. Es decir, que en el caso Bárbaro esa fecha sería el 2019.

Fuente: Misiones Online