Vecino denunció robos y cobro de peaje en el barrio Caballeriza

El caso de la nena de 12 años que fue raptada y abusada sexualmente por cinco jóvenes en Caballeriza se inscribe como uno de los hechos más graves de la inseguridad que aqueja al barrio.

En tanto, el consumo y venta de drogas -que quedó en evidencia con la detención de tres hermanos implicados en el decomiso de más de seis toneladas de marihuana, la semana pasada en esta ciudad- siembra violencia y temor entre los vecinos. Los detenidos por el sonado caso están domiciliados en el barrio, si bien dos de ellos ya habrían extendido sus operaciones delictivas a Posadas, donde pasarían más tiempo,

Desde hace años la comunidad de Caballeriza viene reclamando por la creación de una comisaría en la zona, puesto que se trata de uno de los sectores más poblados de esta localidad.

En tanto, si bien cuentan con un pequeño destacamento policial, con tres efectivos que rotan para mantener la guardia durante las 24 horas, actualmente el predio es utilizado para el resguardo de motocicletas que fueron secuestradas.

Y desde la comisión vecinal sostienen que los efectivos no realizan recorridas de prevención ni asisten al llamado de emergencias, las que son derivadas al 911.

“En nuestro barrio hay una inseguridad tremenda. Necesitamos personal policial que esté presente. Los tres policías están para cuidar las motos y no hacen recorridas. Ese destacamento no cumple la función para la que fue creado”, opinó Miguel Ángel Morales, presidente de la comisión vecinal.

Lejos de minimizar la situación del delito, el vecino admitió que en el barrio los vecinos están expuestos al accionar de delincuentes.

Reconoció que “hay sectores donde cobran peaje, y si la gente no paga, les tiran piedras a los autos. Roban a los vecinos y venden por monedas. Muchas veces los grandes usan a los menores para robar y la droga está haciendo estragos”.

Morales lamentó que la mayoría de los vecinos ya no denuncian los hechos delictivos que padecen porque no ven respuestas y se sienten expuestos y temen represalias por parte de los malvivientes.

En tal sentido, comentó la experiencia de una vecina del lugar que tiempo atrás “hizo una denuncia y el policía llegó a su casa preguntando si ella era la denunciante. Así quedó expuesta y después le apedrearon la casa”.

Fuente: Territoriodigital