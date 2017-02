La Celo de Oberá aumentó el 25 por ciento el servicio de luz prepago

A raíz del tarifazo de la luz dispuesto por el gobierno nacional, la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) dispuso un incremento “provisorio” del 25 por ciento sólo para el servicio prepago. Si bien se supo que otras cooperativas analizan hacer lo mismo, aún no se dispusieron similares incrementos. La decisión surgida de la Celo se produjo en momentos en que todavía no está resuelto el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica para Misiones. Como se recordará, a raíz del incremento dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, cada distribuidora está analizando cuánto y de qué manera trasladar esos incrementos a los usuarios.

Se supo que desde Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa) ya dieron curso al posible nuevo cuadro tarifario al Ejecutivo provincial, que está buscando la forma de compensar a los usuarios para que la suba no sea tan grande como está sucediendo en el resto del país.

Adelantándose a los posibles aumentos que reciban las distribuidoras de energía, la Celo, aumentó 25 por ciento la energía prepaga. Desde la entidad aguardan conocer el nuevo cuadro tarifario de Emsa.

“El porcentaje de incremento no dependen de las cooperativas, el cuadro tarifario lo realizan desde la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y Emsa. Sería irresponsable hacer anuncios de aumento que no dependen de nosotros”, sostuvo ayer Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la Celo.

Dejaron en claro que la factura de Camessa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) a Emsa tendrá un 25 por ciento de aumento en febrero y un 75 por ciento en marzo. En esa línea, lo que está confirmado en la Celo es un incremento “provisorio” en la energía vendida de manera prepaga (cash power), dado que Camessa ya aumentó un 25 por ciento el costo de la energía mayorista a Emsa.

“Posiblemente esto se transfiera a las cooperativas en las facturas de febrero, las resoluciones tardan en salir, pero cuando salen, Emsa nos cobra con retroactivo, y por eso aplicamos este aumento provisorio del 25 por ciento, pero si no llegase a aplicarse, le devolveremos esa diferencia a los socios”, aseguró el titular de la Celo.

Aclaró que en la conferencia de prensa no anunció ningún aumento sino que basándose en el incremento ya confirmado por el Ministerio de Energía de la Nación para marzo, se verá traducido en las facturas de abril y mayo. Aplicarán aumentos recién a partir de la decisión que tome el gobernador Hugo Passalacqua respecto al cuadro tarifario que aplique Emsa a las cooperativas.

En Oberá, del total de energía distribuida -según balance 2016- el 81 por ciento es medición convencional el 15 por ciento es energía prepaga y el 4% es alumbrado público.

De qué se trata el sistema prepago El sistema prepago consiste en un medidor especial instalado por la empresa (en algunas entidades se utiliza el sistema cash power) que permite cargar diferentes importes de acuerdo con las posibilidades y necesidades del usuario. Funciona de manera similar, aunque no idéntica, al de las tarjetas prepagas para la telefonía celular. El medidor va indicando el saldo que resta. La modalidad de compra prepaga representa un mayor control del consumo y un uso más eficiente del servicio. Se puede comprar energía anticipada -si así lo desea el usuario- cuantas veces sean necesarias y por el monto que se desee.

Lo que se debe tener en cuenta es que con la primera compra mensual, las entidades que prestan el servicio cobran todos los cargos fijos y el resto, es de energía. A partir de la segunda compra o las siguientes, corresponde al valor de la energía adquirida.

Resta definir el costo de distribución

POSADAS. El titular de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones Limitada (Fecem), Guido Weber, explicó que es el precio de la compra de la energía eléctrica prepaga “lo que se está trasladando ahora” a los usuarios de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo).

Así, los primeros en recibir el impacto del incremento son los usuarios del sistema de energía prepaga, como sucede en la Celo.

Por ahora, representa el primer valor determinado, porque aún no está contemplado el costo de distribución que deberá resolverse si se absorbe o traslada de parte de los proveedores de energía eléctrica.

En líneas generales, por lo explicado por Weber, en todas las cooperativas se contempló la posibilidad de incrementar en un 25 por ciento promedio, y después definir los gastos de distribución y en consecuencia los nuevos valores.

Por lo tanto, todas aquellas cooperativas que tienen el servicio prepago están analizando similares incrementos, añadió Weber.

Por el momento lo hizo efectivo Oberá, y aún no fueron notificados al respecto -entre otros- los socios de Eldorado y Montecarlo.

Artículo visitado 137 veces, 24 visitas hoy

Fuente: Territoriodigital

http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=2826591932132757