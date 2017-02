Se detuvo por un desperfecto y sufrió un violento asalto en Oberá

Un instalador de aires acondicionados oriundo de esta ciudad fue brutalmente golpeado en un asalto que sufrió a manos de dos hombres cuando se detuvo al costado de la ruta nacional 14 por un desperfecto en su automóvil.

Se llama Cristian Velázquez (34) y, según su denuncia, fue atacado por los sujetos armados con un cuchillo y un machete, que lo abordaron por sorpresa en la zona cercana a las Termas de la Selva.

De acuerdo a su relato, a unos 500 metros de una de las rotondas de acceso a la ciudad, su auto se detuvo y ni bien bajó para identificar el problema fue abordado por una mujer que le ofreció sexo a cambio de dinero. Como lo rechazó, “la mujer miró adentro del auto, se retiró y veo que de un monte salen dos tipos, hablan con ella y le resté importancia, hasta que siento que uno me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo, me robaron 500 pesos, un pendrive y uno me dice ‘mirá negro, llevemos lo que llevemos hoy estamos jugados y te vamos a matar’”.

La amenaza le dio coraje a la víctima, que luchó contra ambos y en ese contexto recibió una patada en la cabeza, piñas en la cara y un machetazo que atajó con su mano izquierda pero casi perdió dos dedos.

“Ni bien se fueron me fui a la Policía pero no se portaron bien, los dos delincuentes siguen libres porque fui al lugar con mi hermano y los vecinos contaron que son peligrosos y ya tienen antecedentes”, dijo.

Artículo visitado 275 veces, 37 visitas hoy