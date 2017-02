Yerbateros e Inym firmaron un acuerdo en San Vicente

Dirigentes yerbateros, representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y el Ministerio del Agro de Misiones firmaron un documento con seis puntos que se propusieron en la mesa yerbatera de forma ampliada a los productores y tareferos. Fue una reunión por momentos con tono elevado y el reclamo que se repite todos los años, el cumplimiento de la ley del Inym, además de un precio justo para la producción.

Los productores decidieron ayer evitar medidas de fuerza en un plazo de diez días para ver si se cumple lo exigido y firmado en el documento

Luego de cuatro horas de discursos y exposiciones se llegó al acuerdo de forma unánime, donde de forma urgente solicitan al Inym y al Ministerio de Agroindustria de la Nación los siguientes puntos: 1) La implementación del artículo 9 del decreto reglamentario Nº 1.240/02 de la ley Nº 25.564, con inmediato cese de la zafriña. 2) Controles en los puntos Cuay y Filadelfia. 3) La concreción del centro de transacciones. 4) Respetar la grilla de costos del Inym. 5) Hasta tanto se implemente nuevo método de medición del palo, se haga cumplir el método vigente. 6) Medición del código alimentario en cuanto al porcentaje de palo y el control bromatológico.

Para Alberto Re, el presidente del Inym, los productores mostraron una realidad dura y tratan de asumirla desde la institución, mientras que sobre el acta firmada dejó en claro que hay puntos realizables, “muchos de los pedidos se pueden concretar pero lo complicado es el tema de precios ya que se dificulta el control y se va a luchar para que suba”, reconoció.

Sobre la falta de control sobre el precio que pagan desde los secaderos y los pagos extendidos, “es grave el enorme plazo de pago pero cuando el productor firma un papel por un valor y recibe otro no se puede hacer nada. El Inym hizo el año pasado 160 inspecciones y en sólo dos detectamos que no estaban pagando el precio oficial y eso están en los papeles”, denunció el presidente.

En este caso, hubo productores de la zona Norte que denunciaron y solicitaron la presencia del Inym y en uno de los controles 35 colonos que estaban por cobrar firmaron conformes por el precio que le pagaban y el instituto no pudo corroborar la denuncia en esa zona de la provincia. Por lo que para cortar con el pago a menor valor, pidieron que se sinceren los colonos sobre el precio y no firmen remitos por un precio que no cobran.

El ministro del Agro de Misiones, José Luis Garay, expresó que varios de los puntos firmados ya se están implementando, “recordemos que en la mesa del Inym son varios sectores interesados y la idea es que la resolución se tome por mayoría para que en el corto plazo tengamos normalizado el comercio”, dijo a El Territorio el funcionario.

La reunión de la mesa yerbatera en San Vicente contó con unas 70 personas, entre los cuales estaban diputados de diferentes bancas, como también intendentes de varios municipios.

Algunos productores propusieron el paro yerbatero, pero no tuvo el apoyo suficiente, pero sí se declararon en alerta y movilización. Señalaron que esperarán diez días para ver si desde el Instituto empiezan a cumplir con el petitorio y, en caso contrario, se movilizarán a Posadas y si es necesario viajarían a Buenos Aires para que sean escuchados.

“El productor debe tomar conciencia de defender su producto, de que cuando no le pagan lo que corresponde él tiene que atajar el producto”, expresó Alejandro Pereyra, productor de San Pedro.

