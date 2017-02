Obereños se quejan por la falta de limpieza en terrenos baldíos

La Municipalidad anunció que cobrará multas a los propietarios incumplidores.

Como cada año, en verano se evidencian los problemas generados por la falta de limpieza en terrenos de Oberá que no están ocupados.

La Municipalidad, a través de Obras Públicas trata de realizar la tarea en espacios públicos y espacios verdes, pero la disminución de personal, por vacaciones, impide que llegue a cubrir la demanda en toda la ciudad.

A esto, se suma la falta de compromiso de propietarios de terrenos baldíos en plena zona urbana, en estado de abandono.

Los mensajes permanentes y campañas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya y zika, insisten en la limpieza como eje fundamental para la erradicación de criaderos de mosquitos. Sin embargo, la tarea aislada no aparece como solución a la problemática.

Cansados de esta situación, vecinos de Oberá, solicitan al área municipal correspondiente, mano dura en las medidas de control a quienes dejan sus terrenos abandonados.

“La verdad que no tiene sentido, nosotros limpiamos, fumigamos, nos preocupamos por la limpieza, pero al lado tengo un baldío con un matorral donde proliferan todo tipo de insectos”, se quejó una vecina.

“Lo que solicitamos es que sean más ejecutivos, de nada sirve un llamado de atención, después una intimación y quien sabe alguna sanción, si es que hay. Nosotros sabemos quién es propietario del terreno, cómo la Municipalidad no puede hacer nada”, se preguntó.

Por su parte el Gobierno comunal reconoció la situación. En su gacetilla de prensa oficial de hace unos días e informó que “la Dirección de Desarrollo Urbano está recibiendo innumerables llamados y denuncias de vecinos, preocupados por el abandono de algunos terrenos que poseen propietarios. Ante esta situación, y una larga etapa de concientización, tolerancia y pedido de colaboración, se ha tomado la decisión de multar, una vez constatada la irregularidad del terreno, a los propietarios, para que tomen conciencia de la necesidad de mantener acorde los baldíos”.

