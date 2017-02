Detienen a expresidiario por el ataque a tiros al astrólogo

La principal hipótesis apunta a un intento de robo. Buscan a otras dos personas.

Un exconvicto de 46 años fue detenido a última hora del lunes acusado de ser uno de los autores del hasta ahora misterioso ataque al astrólogo de la calle Independencia, perpetrado a disparos de arma de fuego en la tarde del último viernes en Oberá.

El sospechoso fue apresado cuando circulaba por el barrio Yerbal Viejo a bordo de un automóvil que sería de su propiedad y que habría sido reconocido por testigos como el vehículo en el que los agresores del mentalista escaparon. Al respecto, investigadores apuntaron a?PRIMERA?EDICIÓN que no se descarta que ese rodado guarde relación con otros episodios delictivos perpetrados en la zona.

Aunque el ahora arrestado no lo sabía, desde hace varios días efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II y de las comisarías Primera y Quinta de Oberá se encontraban tras sus pasos, tras los datos aportados por las propias víctimas y vecinos del consultorio astrológico.

Es por eso que el último lunes, finalmente, la oportunidad se les dio a los uniformados, que se encontraron con el sospechoso al mando de un Chevrolet Corsa por calle Yerbal Viejo, en el populoso barrio Cien Hectáreas de Oberá.

Sin llamar la atención, los detectives armaron la “emboscada” y finalmente rodearon al sospechoso, quien ante la voz de alto y las armas de los uniformados no tuvo más que entregarse sin ofrecer resistencia.

Así las cosas, quedó a disposición del magistrado Horacio Heriberto Alarcón, al frente por subrogancia del?Juzgado de Instrucción 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, quien en las próximas horas le tomará declaración indagatoria.

El ataque a balazos al astrólogo de 65 años tuvo lugar alrededor de las 17.05 en su consultorio de la calle Independencia al 300, donde dos hombres que escondían sus identidades con pasamontañas irrumpieron a los gritos y se trenzaron con el mentalista.

El parapsicólogo no se entregó y logró “desnudar” el rostro de uno de los forajidos, pese a que los mismos dispararon por lo menos dos veces ante él y su secretaria, de 23 años. Sin embargo, ante tal situación, los desconocidos resolvieron escapar en el vehículo en que habían llegado, casualmente un Corsa similar al secuestrado en el procedimiento de detención del expresidiario.

