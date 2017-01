Lucas Zurita cien partidos con el Celeste en el TNA

Lucas Zurita jugará su partido número cien en el Torneo Nacional de Ascenso ante Sportivo Atlético Club de Las Parejas, Santa Fe,con la particularidad de cumplirlo al frente de la misma entidad, es decir dirigiendo al Oberá Tenis Club, institución a la que llegó como entrenador de las categorías formativas hace varios años. El encuentro se disputará en la localidad santafesina.

Encarando su tercera temporada como entrenador del plantel profesional “Celeste”, Zurita llega al encuentro en el mejor momento de su equipo en lo que va de la competencia. “Quiero ganar, siempre quiero ganar y llegar al juego cien con el mismo Club, creo que es un privilegio, tanto como poder hacer lo que me gusta” confesó el entrenador.

Con gran parte de herencia recibida desde que diera sus primeros pasos acompañando a su padre, su primer gran entrenador, con el agregado de la obsesión por los detalles, capacidad de autocrítica y genuina pasión por la naranja, se transformó en el profesional que aspiraba ser, basando su trabajo en la responsabilidad, planificación y aprendizaje diario.

Se podría decir que Lucas Zurita recorrió cada escalón de una carrera que aún tiene peldaños en ascenso. Se inició como monitor a los 15 años, dirigiendo a un equipo de mini-básquet, sin dudas ya mostraba virtudes para la función, por lo que fue subiendo categorías y nunca se detuvo. De todas maneras su arribo a Lanús de la mano de Alvaro Castiñeira y después con Silvio Santander en Liga Nacional lo enfrentó a su verdadera vocación. “Fue una etapa increíble, si tengo que nombrar a entrenadores que me marcaron además de mi papá, tengo que agradecer a Alvaro y Silvio, fueron muy generosos y me hicieron descubrir el lugar donde quiero estar siempre. Además fue Alvaro el que me trajo a Oberá” recordó.

Zurita afirmó que con cada entrenador sumó aprendizajes y experiencias válidas. “Siempre se aprende, estoy siempre atento a eso para mejorar. El debut en el TNA no fue el esperado, recuerdo que fue ante UNCAus de Saenz Peña, el primer cuarto perdimos 17-2, pero cada partido me hizo crecer y ahora tengo la confianza que da la experiencia. Tanto las derrotas como los triunfos dejan cosas positivas” señaló. “También recuerdo el partido con Barrio Parque en Córdoba que nos permitió entrar a los cuartos de final, ganamos un partido durísimo y fue una de las mejores sensaciones que tuvimos”.

La excelente relación con los dirigentes del Club, producto del trabajo serio y sentido de pertenencia no le impide pensar que es una historia que tendrá final. “Siento al Club como mío y también a la ciudad, pero se que en algún momento va a concluir. Siempre recuerdo lo que me dijo Silvio (Santander) si querés ser entrenador tener que tener siempre listo el bolso, soy consciente de que en algún momento se cumplirá mi etapa en el Club y deberé preparar los bolsos, pero falta para ese momento, tengo mucho para dar todavía y estoy enfocado en esta temporada” sentenció.

Lucas Zurita considera fundamental la buena relación con su cuerpo técnico y generar un agradable ámbito de trabajo. Con su asistente Martín De Zan y el preparador físico Leandro Santa Andrea comparte la tarea desde el primer día en el TNA. “Somos un lindo grupo, nos conocemos mucho y sabemos las obligaciones y momentos en los que debe intervenir cada uno. Me considero abierto a las opiniones y siempre trato de escuchar. Ahora sumamos a Matias Martinho que también cumple una función que potencia nuestro trabajo”.

El juego número cien será fuera de casa y si bien la temporada presentó muchos grises, la actualidad encuentra al equipo en franco crecimiento. “Estoy muy entusiasmado porque venimos trabajando mucho y merecíamos este momento, el equipo tiene mucho por desarrollar todavía. Se vienen partidos muy duros, pero confío en que seguiremos creciendo” afirmó Lucas Zurita.

El partido ante Sportivo Atlético Club de Las Parejas, será este miércoles desde las 21. El “Celeste” llega con una racha de tres triunfos consecutivos y la clara intención de prolongar la serie de buenos resultados.

