Intrusos en Los Helechos: “No dijeron que iban a dar las casas a otras familias”

Las familias que se metieron en las viviendas sin entregar piden servicios básicos.

Mientras el intendente, Pedro Gómez, insiste en que la Justicia debe intervenir en el tema de las casas del Iprodha que fueron intrusadas la semana pasada en Los Helechos, los usurpadores esperan que cumpla su promesa de ayudarlos a tener una vivienda.

Hugo Pana (36), uno de los padres de las familias ocupantes, aseguró que lo hizo desesperado por la necesidad del techo propio para su familia. “Nos decidimos con mi familia a tomar la casa porque ya no tenemos donde estar. En la precaria casita en terreno de mi padre ya no podíamos estar. Hace años el intendente promete ayudarme y estamos cansados de esperar”, explicó a PRIMERA EDICIÓN.

Pana está casado con Rosana (36), la pareja tiene cinco hijos. “Somos trabajadores, tanto mi señora como yo, pero no podemos vivir así, esperamos hace más de cuatro años. Somos ocho familias que estamos en la misma situación”, indicó.

Las casas, construidas por cooperativas, hacen a un total de doce viviendas, pero solo dos están prácticamente terminadas, las otras se encuentran a medio hacer. “Faltan las aberturas y piso, pero como nos dijeron que vendría otra gente, que no es del municipio, nos apuramos a tomarlas”, confesó el intruso.

Las primeras familias llegaron el domingo de la semana pasada, otras decidieron seguirlas y lunes y martes llegaron las últimas. Los primeros días tenían servicio de energía eléctrica y agua potable, pero luego de unas jornadas los mismos fueron suspendidos. “Nos dijeron que el intendente mandó a cortar, ahora tenemos que traer de una vertiente el agua, solo pedimos que consideren nuestra situación”, pidió una mamá. “Hasta el momento no vino nadie de la Municipalidad a vernos, a hablar con nosotros. Solo vino gente que nos dijo ser del Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) a tomar datos de las familias”, agregó.

A pesar de las necesidades del momento, los intrusos afirmaron que no depondrán la actitud. “Todos tenemos familias numerosas. Necesitamos apoyo y que nos autoricen a bajar luz y agua”, subrayó Hugo Pana. “Si el intendente quiere que dejemos las casas que cumpla su promesa y nos consiga donde vivir. Somos todos trabajadores”.

