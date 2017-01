Del lavadero en la casa a la empresa familiar en cuatro años

El lavadero de la casa de Daniel Gutti fue el comienzo de la experiencia que se fue sumando su hija, Daniela Gutti (30). Allí en el hogar, empezaron como todos los cerveceros artesanales, produciendo para el consumo propio, experimentando para eventos especiales de la familia. Hasta que padre e hija pensaron seriamente en tener su propia empresa de cerveza artesanal.

Este año, se cumplen cuatro desde que tomaron la decisión de producir la cerveza artesanal Gutti para la comercialización. Dieron el primer paso con varias experiencias de pruebas y errores, logrando ser dueños de estilos que ya son característicos de la marca.

“Comenzamos produciendo para familiares, quienes invitaron a sus amigos y así la producción empezó a crecer, de a poco, le dije a mi papá que me sumaba al proyecto y hoy no me arrepiento, es lo que me gusta”, dijo a El Territorio Daniela, explicando que para ella es una pasión hablar de cerveza.

Durante este camino de trabajo, se encontraron y lograron tejer relaciones con buena camaradería, “es todo una cultura de la cerveza artesanal que también tiene que ver con la camaradería, entonces se trabaja mucho en equipo y todos apostamos a la promoción para que realmente la gente conozca porque no hay una tipo o una regla, cada uno tiene su receta”, manifestó la cervecera.

En Oberá, hay dos marcas de cerveza artesanal, Saporoshi y Gutti, quienes ya organizaron eventos en conjunto en la ciudad de Posadas como en su tierra natal. La diferencia es que una pertenece a la colectividad Ucraniana del Parque de las Naciones, mientras que Gutti se dedica más a alquilar las chopperas para eventos.

Empezaron con la producción para la distribución en comercios, pero por ahora sólo trabajan con bares que venden a través de chopp, es el caso de dos lugares en Posadas y en el próximo mes abrirá una bar exclusivamente de cerveza y allí estará la obereña cerveza artesanal Gutti.

Pero además la empresa tiene botellas de venta al público en su espacio de producción por avenida de Las Américas 1523, lugar donde actualmente producen 600 litros mensuales en sus diferentes estilos y con sabores especiales para los eventos que le solicitan.

Cuando empezaron la producción comercial, tenían la problemática de la importación, porque había elementos para la producción que tienen que comprar del exterior y siempre se encontraban con trabas burocráticas, actualmente no tienen ese problema. Pero lo que más le cuesta es el costo del flete, que encarece el precio de la bebida y no pueden competir en Buenos Aires u otras localidades del país, indicó la productora.

En la provincia, tienen demanda porque hasta ahora todo funciona de boca en boca, “hay personas que se contactan porque le hicieron probar en una reunión de amigos, nos llaman para fiestas, o para asados y se les alquila los chopp, así de boca en boca”, señaló Daniela.

Lo llamativo de la empresa familiar es que la mayoría de los eventos en los que participaron fueron en otras localidades, ya que en Oberá todavía le cuesta a las personas aceptar la cerveza artesanal y por este motivo trabajan con la Dirección de Turismo de Posadas y en otros eventos con el grupo de cerveceros de la provincia.

En Posadas, la cerveza artesanal Gutti tiene buena aceptación y trabajan en algunos bares. Hasta llegaron a rechazar cuatro espacios que requerían de la bebida obereña. Este año, pretenden ampliar la producción para poder trabajar con los que le pidan y así ampliar al doble de la actual producción.

No es un sueño, pero la familia Gutti pretende la producción industrial para generar mano de obra en la ciudad, pero para eso hace falta inyección de fondos o un fuerte apoyo de créditos para los emprendimientos como el de la cerveza artesanal, como también apoyo para la organización de eventos desde el municipio o provincia.

Daniela es la primera mujer en Misiones que se dedica exclusivamente a la producción, venta y marketing de cerveza artesanal. Así, aclaró: “Una vez que se sienten atrapados por el sabor la textura, aroma, no tienen regreso a la cerveza industrial que muchos conocen”, finalizó.

Por Luciano Ferreyra

lucianoferreyra77@gmail.com

Artículo visitado 3 veces, 3 visitas hoy