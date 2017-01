Mártires: concejal encadenado denuncia manejos turbios de Sosa

El edil Hugo Cabrera dijo que el intendente vendió una camioneta violando la ley. También pide explicaciones sobre siete millones de pesos de la coparticipación. Negó que la protesta sea por el recorte de dietas: “Igual seguiré siendo concejal”.

El concejal radical Hugo Cabrera, quien se encuentra encadenado y en huelga de hambre desde el lunes en la Municipalidad de Mártires, denunció una serie de irregularidades administrativas y financieras y apuntó como responsable al intendente renovador, Roberto Sosa.

Cabrera se hizo conocido esta semana al comenzar su protesta porque el Intendente renovador le recortó la dieta (que es el salario de los concejales). Sin embargo ayer, en declaraciones radiales a FM Show, señaló que “eso no es lo importante, es una parte del reclamo. El reclamo genuino es por un montón de irregularidades del Intendente. La gente del pueblo me apoya porque también quieren saber dónde está la plata”, señaló Cabrera.

Al enumerar los presuntos desmanejos, mencionó que “el Intendente vendió una camioneta con la firma de tres concejales, violando la Ley Orgánica de Municipalidades que indica que debe tener dos tercios para efectuar la venta del patrimonio municipal y dos tercios son cuatro concejales”.

Luego dijo que “en todo el año no hizo nada de nada, solo pagó al personal y para fin de año, en lugar del bono de 1.800 pesos, le entregó 800 pesos en vale de mercadería como si fuera la época del mensú”.

“Siempre dice que no hay plata pero yo pude averiguar que llegaron siete millones de pesos de coparticipación y con esa plata no hizo nada. Queremos que explique dónde está la plata”, sentenció.

Durante la entrevista el concejal agregó que el Intendente aplicará un recorte desde este mes en la dieta de los concejales, que llegaba en diciembre pasado a diez mil pesos, pero aclaró que “eso no es el motivo central de mi reclamo, porque si ellos, que son mayoría, deciden eliminar el sueldo de concejal, yo voy a seguir siendo concejal y voy a seguir reclamando por la gente de mi pueblo”. Negó tener necesidad económica a pesar de tener 17 hijos con diferentes exparejas en el pueblo.

Según expresó el propio concejal, el recorte de la dieta obedece a las diferencias políticas que tiene el intendente Sosa con los concejales y la falta de respuestas a los constantes pedidos de informes presentados en los últimos meses.

Artículo visitado 2 veces, 2 visitas hoy