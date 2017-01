La misionera emprendedora que además es reina de reinas

Marilyn Weiss (22) es la actual reina de Reinas Nacionales y divide su tiempo entre crear sus diseños para su marca de ropa, confeccionar prendas, atender a sus clientas en su pequeño negocio de manicura, desfilar y representar a la fiesta.

La joven oriunda de Oberá comenzó en el mundo de los reinados en 2014, cuando fue electa representante de la colectividad Alemana de la Fiesta Nacional del Inmigrante, donde resultó Miss Traje Típico, y en noviembre fue electa Reina Provincial de la Cerveza en Leandro N. Alem, representando a su colectividad.

En octubre del 2015, representando a la Fiesta de la Cerveza, fue elegida 25º Reina Nacional de la Orquídea en la localidad de Montecarlo, título que le dio la oportunidad de concursar en la Fiesta Nacional de Reinas Nacionales, en diciembre de 2015 en Carlos Pellegrini, Santa Fe. Así, se convirtió en la segunda misionera en obtener este título, la primera fue Ingrid Grudke representado a la Fiesta Nacional del Inmigrante.

La obereña, actual embajadora de la Fiesta Nacional de la Orquídea, cederá su reinado en la misma ciudad santafecina en el marco de una nueva edición que se hará desde hoy hasta el domingo, evento que organiza el Club Americano Social y Mutual.

“Este año de reinado fue muy lindo, muy enriquecedor, lleno de nuevas experiencias. Aprendí a trabajar en equipo y ver lo importante que es defender cada fiesta que tenemos en el país. Agradezco a mi Fiesta Nacional de la Orquídea que gracias a ella pude ir al Reina de Reinas, donde aprendí el trabajo de toda una comunidad, aprendí sobre el cultivo de orquídeas y donde también me dieron el lugar de dar a conocer todo lo que hago en mi emprendimiento”, sostuvo al joven.

Por otra parte, Marilyn opinó acerca de proyectos en distintas provincias por quitar las elecciones de reinas: “No estoy de acuerdo, creo que se necesitan de las reinas para difundir las fiestas, dar a conocer el trabajo, la organización y la cultura de cada una de ellas, que es la manera de identificarse en otros lugares. Creo que se confunde concursos de belleza con elección de reinas. Y no estoy de acuerdo que es una forma de discriminar ni nada por el estilo. He estado en elecciones en las que no salí reina y también me llevo los mejores recuerdos y experiencias. Creo que las personas que llevan adelante esta idea no nos consultaron, no conocen la esencia de cada fiesta y creo que tampoco se involucran en ninguna de ellas. En cada una de las elecciones que participé lo más importante siempre fue el conocimiento, la solidaridad, la manera de expresarnos y saber contar sobre la fiesta que representamos para que otros las conozcan”.

Sobre su futuro, dijo que su marca “es un sueño que poco apoco se está haciendo realidad. Gracias a mi familia y la posibilidad que me dieron las fiestas de conocer personas que vieron mi trabajo y me apoyaron, hoy puedo verlo como algo tangible. Estoy haciendo todo lo que es accesorios, bolsos, carteras y demás”.

También destacó que “este año una de mis creaciones más mágicas es la corona para la Reina de Reinas Nacionales que se elige este fin de semana, en la Fiesta de la Orquídea también confeccioné las bandas de las reinas y princesas. Y ahora para mí comienza una nueva experiencia ya que me estoy yendo a vivir a Buenos Aires a estudiar diseño de indumentaria en la UBA”.

De todo lo que ha vivido, logró sintetizar: “Después de haber vivido esta experiencia de coronas y reinas nada cambió en mí, solo me llevo hermosas experiencias, hermosas personas y el alma más llena”.

