Familias usurparon viviendas en construcción en Los Helechos

Familias usurparon ocho viviendas del IPRODHA de un total de 12 que se construyen en ese municipio el lunes, lo que fue denunciado por el Secretario de Gobierno Oscar Siruk, a cargo del ejecutivo en ese momento, en la comisaría local.

“Es un barrio que se construía a través de las cooperativas. El año pasado sugerí a los funcionarios que se hiciera la entrega provisoria a los postulantes para evitar esta situación. Es que ésta es la segunda vez que usurpan”, manifestó al diario Primera Edición el intendente, Pedro Gómez, que se encontró con este panorama al regresar de su licencia.

En la ocasión anterior “hice la denuncia, pero tenemos una ‘Justicia tortuga’. Doy clases cerca del barrio usurpado y se me ríen en la cara. Yo no puedo ir a sacar a esa gente de la casa, tienen chicos. Pero los postulantes también tienen niños pequeños. Esto me genera una impotencia enorme”, manifestó, desbordado por la situación.

Confió que en su municipio hay mas de 300 postulantes porque “hay un déficit habitacional enorme en todo el país y nosotros no escapamos a esa realidad. La población está en crecimiento, hay nuevos matrimonios, y todos van detrás del sueño de la casa propia. Estamos construyendo pero el año pasado las obras públicas estuvieron paralizadas” porque hubo un parate en el envío de fondos desde la Nación.

Contó que el alcalde a cargo “me informó que hizo la denuncia ante la comisaría local y que el juez dice que esa situación la tenemos que resolver nosotros. Y nosotros no tenemos cómo reubicar a la gente. No tenemos tierra. Cuando retome las funciones me reuniré con autoridades provinciales para ver cómo se procede. Pero es caótico porque es la segunda vez que ocurre” indicó.

Se inició una causa judicial por usurpación ante el Juzgado de Instrucción 1, a cargo del juez subrogante Horacio Heriberto Alarcón.

