Unas 20 personas marcharon para pedir justicia por la nena violada

Unas 20 personas salieron a las calles de Oberá a pedir justicia por la nena de 12 años que fue abusada sexualmente. El reducido grupo recorrió las principales avenidas, con apoyo en el control del tránsito, y el de algunos automovilistas quiens hicieron sonar las bocinas.

Fueron familiares, vecinos y amigos los que se dieron cita a la manifestación, dónde exigen justicia por la nena de 12 años que fue abusada por 5 jóvenes de los cuáles 3 son menores y están al resguardo de los padres.

“Salimos a la calle porque esto no puede quedar impune, los menores caminan por el barrio como si nada paso, nadie tiene el derecho de violarte por más que me vista con short”, dijo Silvana, una de las que participo.

Para esta semana los familiares organizan una marcha hacia el juzgado para que avance la causa y de esa manera no quieren dejar que todo quedé en el olvido.

Artículo visitado 35 veces, 35 visitas hoy