Grave crisis financiera en la Federación de Colectividades

La Federación de Colectividades tendrá Asamblea General Ordinaria, que incluye cambio de autoridades, el venidero 6 de febrero. Preocupa a varios presidentes de Colectividades la importante deuda que debe afrontar la entidad luego de la última Fiesta Nacional del Inmigrante.

El balance de la edición 2016 de la fiesta mayor de los obereños dejó un saldo negativo por lo que consideran una gestión cuestionable del actual presidente, Enrique Forni.

Las Colectividades debieron colaborar con un importante monto extra para cubrir los quinientos mil pesos de la deuda con Arquev, fijada en el convenio de partes, a pagar luego del evento. Por otro lado el retraso en el pago generó intereses que aún no saben cómo abonarlos.

“Se debe cubrir más de cien mil pesos por los intereses, todo porque el presidente no se asesoró debidamente antes de la firma del convenio y no queda claro cómo se aplican”, confesó a PRIMERA EDICIÓN uno de los presidentes.

El convenio por la deuda de la Federación con Arquev por los famosos tinglados del Parque de las Naciones, tuvo definición en el ámbito judicial. El acuerdo estableció el pago de tres cuotas de quinientos mil pesos. La primera se pagó luego de la firma del acuerdo, la segunda debía pagarse luego de la fiesta y la tercera cuota al culminar la edición 2017.

“La Fiesta fue tan deficitaria que la Federación ni siquiera pudo cubrir la cuota, debimos aportar las Colectividades, a esto se suma la cantidad de deudas que todavía tiene la Federación, ni siquiera pudo pagar el sueldo a las empleadas, ni hablar de los otros acreedores, es mucho dinero”.

Sede cerrada

La sede de la Federación permanece cerrada y el Parque de las Naciones abandonado. La Fiesta de la Cerveza de las Colectividades, celebración que debía llevarse a cabo en febrero para darle actividad al Parque y promover el movimiento turístico, quedó en un par de realizaciones y no tuvo continuidad.

“Lamentablemente cuando falla la cabeza poco se puede hacer”, afirmó un presidente apuntando a la figura de Enrique Forni. “Fue una decepción, esperábamos mucho más de su gestión”.

A pesar de las voces en contra del actual presidente no aparece una figura para sucederlo. “El tema es quién está en condiciones de asumir el compromiso. Creemos que su administración fue un desastre, lo peor es que no lo asume y quiere seguir en el cargo. Vamos a reunirnos los presidentes antes de la Asamblea para tomar una decisión”, señaló el referente.

Candidatos

Los nombres que circulan como posibles sucesores son los de Juan Hultgren, presidente de la Colectividad Nórdica, y Marta Wieremiey, de la Ucraniana. “Siempre fijamos en consenso, debemos evaluar bien, en estos momentos lo que se necesita es gestión y austeridad, algo que ya habíamos dicho, pero que a pesar de aceptarlo Enrique (Forni) no lo cumplió. Había índices en la fiesta (2016) que se debían bajar y hubiéramos terminado perfecto, pero se hizo todo lo contrario”, subrayó.

