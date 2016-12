Tareferos de Oberá cumplieron siete días de protesta en la plaza 9 de Julio

Unas 80 familias tareferas de esta ciudad cumplieron siete días de protesta en la plaza 9 de Julio de Posadas, donde pasaron la Nochebuena y la Navidad, y afirman que hasta el momento no han tenido una respuesta concreta por parte del Gobierno provincial. “Nosotros vamos a continuar acá hasta que nos atiendan, tenemos muchas necesidades y no podemos volver a nuestras casas con las manos vacías porque no tenemos nada para darles a nuestros hijos porque no tenemos trabajo”, expresó la referente de los manifestantes, Sandra Vera a Noticias y Canal 2. No obstante destacó el gran apoyo que han recibido por parte de la comunidad posadeña durante la Nochebuena y la Navidad, “hemos pasado mejor que en todos los otros años a raíz de que mucha gente se acercó a compartir una cena navideña donde también se sumaron los Mbyá, quienes también están en la plaza. Se acercaron gente de diferentes organizaciones, de iglesias evangélicas y el padre, Alberto Barros, nos abrió las puertas de Cáritas para poder ingresar al baño. Además llegó un Papá Noel y repartió golosinas para los chicos”, contó. En tal sentido, Vera expresó que “en momentos en que no tenemos respuestas de las autoridades es muy importante tener esta respuesta de la gente”. Finalmente, no descartó que realicen nuevas marchas y cortes de calle como medida de protesta, “no queremos pasar Fin de Año en la plaza, queremos volver a nuestras casas con respuestas”, sostuvo.

