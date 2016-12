Reclaman raciones en el sector bajo de Caballeriza

Vecinas de Caballeriza se movilizaron para denunciar lo que consideran un acto de discriminación por parte de las autoridades municipales, quienes sistemáticamente se niegan a implementar un anexo del comedor comunitario en el sector bajo del barrio, donde las necesidades son evidentes.

Según Elisa Alarcón, una de las referentes barriales, con aportes de la comuna en 2014 los propios vecinos construyeron el Centro de Educación Municipal, donde durante seis meses funcionó un merendero para los chicos de las familias más carenciadas.

Asimismo, la comuna se había comprometido a implementar talleres de capacitación para salida laboral, proyecto que quedó en carpeta. “El año pasado cambió la intendencia y los actuales funcionarios nos discriminan, tal vez porque nos identifican con la gestión anterior, pero lo único que pretendemos es que la gente del barrio viva mejor”, subrayó Alarcón.

En diálogo con El Territorio, explicó que desde hace varios años el barrio cuenta con un comedor comunitario sobre la calle Finlandia, el sector más urbanizado de la extensa barriada.

Al respecto, mencionó que hasta el año pasado las personas retiraban la comida para almorzar en sus casas, pero los nuevos encargados del comedor exigen que los beneficiarios coman en el lugar.

“El problema es muchos padres trabajan y los chicos van solos, por ahí entre varios hermanitos, y es un peligro cruzar la Finlandia, que tiene tránsito como si fuera una avenida. Por eso pedimos que nos traigan 75 porciones a nuestro centro, para que los chicos no tengan que cruzar calles”, argumentó.

Fue así que realizaron varias gestiones y cursaron notas a los responsables de Desarrollo Social, hasta el momento sin respuesta favorable. “Pedimos de todas formas, pero no quieren traer la comida acá. Hay chicos y mujeres embarazadas que se quedan sin comer por un capricho”, subrayó la referente.

Mientras, otra vecina mencionó que en el barrio San Miguel dos comedores funcionan en paralelo -corroborado por personal comunal-, por ello los vecinos no descartaron realizar alguna medida de fuerza.

