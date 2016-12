Instructor de un gimnasio golpeó brutalmente a su pareja

“Mi novio me pegó, no siento las piernas. Ayúdenme por favor”, rogó desesperadamente Yenifer Guayaré (25), quien permanece internada en delicado estado en el Hospital Madariaga de la ciudad de Posadas.

La joven sufrió múltiples lesiones, fractura cervical y se halla en serio riesgo de quedar paralítica, tal como reconocieron desde su entorno íntimo.

El agresor fue identificado como Jorge Daniel B. (36), propietario e instructor de un conocido gimnasio de Oberá. El sujeto fue detenido y alojado en la Seccional Tercera de esta localidad bajo los cargos de “lesiones graves y violencia familiar”, precisaron fuentes del caso.

Según denunció la víctima, el ataque se produjo en la madrugada del jueves pasado frente al Club Cooperativa, sito en calles Alfredo Palacios y Orcadas, donde asistieron juntos a una fiesta.

En determinado momento la pareja comenzó a discutir y salieron a la vereda. Fue allí donde el sujeto la habría agredido físicamente y la desmayó de un golpe en la cabeza.

Tras varios minutos desvanecida, Guayaré recuperó la conciencia y notó que estaba ensangrentada, pero lo más terrible fue comprobar que podía mover los brazos ni las piernas. Luego fue asistida y trasladada hacia el Hospital Samic.

La propia víctima relató lo que había sucedido y comentó que es familiar de una conocida médica que se desempeña en el mismo centro asistencial.

“Riesgo de paraplejia”

Los estudios de rigor corroboraron la gravedad de las lesiones y la necesidad de una intervención quirúrgica de columna, por lo que los profesionales intervinientes decidieron su derivación al Hospital Madariaga.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I de Posadas e intervino el médico policial Jorge Britos, quien diagnóstico que “la paciente sufrió una agresión por parte de su pareja, ocasionándole fractura cervical intracraneal, compromiso lado izquierdo, C4 y C5 para cirugía. Riesgo de paraplejia”.

Ayer, en tanto, fuentes consultadas mencionaron que la joven aún no fue intervenida quirúrgicamente debido a que la zona afectada presenta una importante inflamación.

Asimismo, subrayaron la gravedad del caso y el compromiso que significa la lesión cervical para su futuro. La joven es madre de una pequeño de cuatro años, fruto de una relación anterior, agregaron.

Respecto al agresor, confirmaron que fue detenido el viernes y desde entonces se halla alojado en la Seccional Tercera.

Allegados a la pareja mencionaron que no habría sido la primera vez que el instructor golpeó a la mujer, aunque ésta nunca antes lo había denunciado.

Si bien la denuncia se radicó en Posadas, las actuaciones posteriores fueron giradas a la Comisaría de la Mujer de Oberá e interviene el Juzgado de Instrucción Dos de esta localidad.

Al respecto, trascendió cierto malestar por parte de la familia de la víctima, puesto que el personal del Samic no radicó inmediatamente la denuncia, tal como indica el protocolo en casos de violencia de género, sobre todo a partir de los dichos de la propia mujer que contó lo sucedido en la vereda del Club Cooperativa.

Por su parte, en su defensa el sujeto habría negado su responsabilidad en el hecho y mencionado que la joven se cayó en una escalera.

Fuente: Territoriodigital