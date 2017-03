Tiene 15 años, rindió libre 30 materias y en 7 meses terminó el secundario

Iago Charón, de 15 años, demostró a sus padres que una de las cosas importantes de la vida es la perseverancia y, a casi un año de haber planteado la idea de rendir libre el tercer año de la secundaria, el adolescente terminó sus estudios en el Instituto Arnoldo Janssen.

Lo sorprendente es que en tan sólo siete meses aprobó más de una treintena de materias que incluye los programas de los tres años.

Los sueños del joven se hicieron realidad el pasado miércoles, luego de rendir su última materia de quinto. El año pasado, Iago había expresado a El Territorio que tenía la idea de adelantar -de manera libre- un año de la secundaria. Sin embargo, no fue sólo uno, sino que el adolescente decidió adelantar tres años (tercero, cuarto y quinto).

En diálogo con este medio, comentó que “mientras estaba cursando segundo -el año pasado- ya estudiaba para rendir tercero libre”, pero Iago no quedó conforme y quiso dar un paso más. Fue así que volvió a charlar con sus padres sobre la posibilidad de rendir libre cuarto año en las mesas de febrero y quinto en julio.

Para poder presentarse a las mesas, el joven dedicó una hora de estudio por día a cada materia durante un mes y medio. “A medida que se acercaba la fecha de los exámenes, dedicaba más horas al estudio, incluso a veces hasta los fines de semana”.

Iago, que además juega al básquet en el Club Tokio y estudia inglés, ya está mentalizado en su carrera universitaria Ingeniería en Sistemas Informáticos. “Quiero estudiar en Estados Unidos porque es el país líder en todo lo relacionado a este tipo de estudios”, contó el joven.

Con la idea fija de finalizar sus estudios universitarios en seis años, el adolescente planteó su sueño de retornar al país una vez concluida su carrera. “Si todo marcha bien terminaría la universidad a los 22 años, de esta manera volvería a Argentina para trabajar acá y aportar todo lo que pueda”, comentó con entusiasmo.

Y añadió que “todos debemos trabajar para que el país salga adelante, hay que buscar la manera de equilibrar las desigualdades que hay entre los países que comúnmente se los conocen como primer mundo con los menos desarrollados”.

Buscando beca

Iago analiza una lista de universidades en las que podría formarse profesionalmente. Además, junto a sus padres, comenzó a realizar gestiones para conseguir una beca en el exterior.

“Lo ideal sería estudiar en Stanford porque es una universidad líder en estos temas”. También aparecen en la lista Harvard, Yale, Pricenton y el MIT (Massachusetts Institute of Technology).

De no conseguir una beca, Iago planteó que estudiará en la Universidad Nacional de Buenos Aires y luego viajará al exterior a realizar especializaciones.

Apoyo familiar y escolar

El adolescente de 15 años contó que durante todo este proceso recibió el total apoyo de sus padres, Gustavo y Elizabet.

“Ellos en cierta forma estaban de acuerdo con la idea de que rinda libre porque a mi me gustaba y era lo que quería, pero tenían miedo porque yo no iba a ir más a la escuela y esto podía implicar en mi vida social”, dijo. Y remarcó que “las dos partes pueden convivir (estudiar para rendir libre y la vida social)”.

“La secundaria me aburría porque el ritmo era más lento y yo rindiendo libre tenía mi propio ritmo y me ponía mis propias metas”, expresó el joven.

Para que pueda rendir libre sus progenitores tuvieron que realizar varios trámites y hablar con autoridades provinciales porque no es común que un estudiante termine sus estudios secundarios de manera libre.

“El sistema educativo trabaja con programas para que los chicos no abandonen la escuela pero no están acostumbrados a esto”, manifestaron los padres.

Por su parte, el adolescente recordó a sus docentes del nivel primario que fueron los primeros que lo ayudaron a avanzar en el estudio. “Yo quería aprender más y ellos me brindaron ayuda en eso”, comentó. Los compañeros del adolescente también mostraron su apoyo ante este nuevo objetivo que se estableció Iago para su vida. “Esto te alienta a seguir estudiando”, finalizó.