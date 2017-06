Números ganadores del Bono San Antonio

Anoche, culminando los festejos del Santo Patrono de Oberá, se sorteó el Gran Bono San Antonio. Los números ganadores fueron: 1 Ro. VW Suran 0 km- 18725, 2 do- Gol Trent 0 km- 11349, 3 ro- Notebook- 16332, 4 to- Heladera con freezer- 1229, 5 to- Lavarropas automático- 17246, 6 to- Cocina de cuatro hornallas- 414, 7 mo- tv LED de 32” -7539 y 8 vo- Horno eléctrico – 12594.

