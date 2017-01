Compró una olla multifunción y recibió una bolsa de arena

Advierten sobre nuevos casos de estafas a través de la venta telefónica. Desde Defensa del Consumidor en la provincia señalaron que siempre reciben denuncias sobre este tipo de maniobras y aconsejaron rechazar llamadas que ofrecen beneficios por productos a pagar contrarreembolso o por depósito bancario, ya que es difícil recuperar luego el dinero entregado.

Todo empieza en un llamado. Cada operador comienza la comunicación con el futuro cliente comentándole que ha sido beneficiado con una promoción de dos beneficios y aseguran ser de Sprayette, conocida firma que vende productos por vía telefónica. Una compra futura de 500 o 600 pesos y el mejor producto de la empresa, que ellos elijan con un importante descuento es lo que ofrecen. También le proveen un número de la empresa, al que nunca se podrán comunicar. A las personas que adquieren estos beneficios, se les toma los datos para realizar el envío por el correo argentino. El pago, de la diferencia del descuento, se realiza con el sistema de contrarreembolso. Además le informan que sólo podrán abrir la caja una vez que pagaron, ya que es una cláusula del correo. Una vez recibido y pagado el envío, el producto no es el ofrecido.

Eso fue lo que le sucedió a una consumidora posadeña. “Llamaron a mi casa diciendo que eran de Sprayette y que estaban buscando incrementar ventas en Misiones por lo que estaban promocionando algunos productos y entregando algunos beneficios a diez familias de la provincia, elegidas por la guía de teléfono. En mi caso me daban un bono de 600 pesos por ser ama de casa y podía elegir un producto de su catálogo en los que figuraban por ejemplo, la zapatilla para adelgazar, la máquina de coser o la juguera, entre otros y que tendría un importante descuento por la compra de algunos de sus productos estrellas”, contó la consumidora.

“Elegí la olla multifunción (que ofrece cocinar a presión, vapor y freír) que con el descuento que me hacían debía abonar 899 pesos. El costo del envío corría por cuenta de Teleofertas, el nombre que dieron de la empresa y debía ir a Correo Argentino a buscar y pagar contrarreembolso la olla más la orden de compra para luego elegir, el producto. Ayer (lunes) fui a buscar el paquete al correo, pagué y lo abrí fuera del correo. Dentro del paquete había una ollita común de aluminio y una bolsita de arena”, se lamentó la usuaria.

Según señaló la afectada, volvió al correo, donde le informaron que ya se habían dado varios casos similares pero que ellos son sólo intermediarios. Desde el Correo le aconsejaron hacer la denuncia en Defensa del Consumidor y le facilitaron los datos de la firma que realizo el envío. “La empresa se llama Vasspa SRL y tiene como domicilio Esmeralda 561 3º A Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con eso más los datos que tiene el paquete iré a hacer la denuncia correspondiente”, añadió.

Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor de la provincia, advirtió ayer que siempre reciben reclamos de este tipo al año. La modalidad puede cambiar pero el esquema es el mismo. “Siempre hay denuncias al respecto y hay dos cosas importantes que los consumidores deben saber”, dijo a El Territorio.

Así, aconsejó a los usuarios a no aceptar productos ofrecidos por internet o teléfono que deban pagarse contrareembolso o depósito bancario. “Lo mejor es usar en todo caso la tarjeta de crédito ya que ese medio de pago ofrece la posibilidad de cancelar la compra si el producto recibido no es lo esperado”, explicó.

Empresas fantasmas

“Estos tipos de llamados que ofrecen descuentos o bonos de regalo son engaños y deben ser rechazados. En caso de que el pago se concrete por los otros medios, el consumidor tiene derecho a devolver la mercadería recibida dentro de los diez días, en el mismo estado que fue entregada y los gastos deben ser abonados por la empresa que envió el producto”, añadió Garzón Maceda.

El problema radica cuando las firmas resultan ser fantasmas y los teléfonos que facilitaron al cliente no existen o nunca son respondidos. “Si no hay forma de contactar a la empresa, el dinero entregado es muy difícil de recuperar. Defensa del Consumidor tiene casos parecidos y hasta la dirección de la supuesta empresa vendedora es falsa”, advirtió Garzón Maceda.

El director de Defensa del Consumidor de la provincia recomendó a los usuarios comprar productos en lugares de referencia, no aceptar el pago contrarreembolso o por depósito bancario y evitar llamadas que ofrecen beneficios muy atractivos.

“En el caso de productos que se ofrecen por televisión, lo usual es que el cliente llame y no que la empresa en cuestión llame”, recordó.

Otra consumidora posadeña señaló que hace dos años fue estafada con el mismo modus operandi. “Recibí otro producto y una bolsa de arena. Hice la denuncia en Defensa del Consumidor y todavía no encuentran la dirección de la empresa para enviar la carta a documento”, explicó.

“Llamaba a los números de teléfonos que la empresa me dio para reclamar y prácticamente se rieron en mi cara cuando les dije que los denuncié en Defensa del Consumidor”, concluyó la otra afectada.

Los signos de una estafa

A menudo, los estafadores que operan por teléfono no quieren darle tiempo para pensar sobre sus argumentos de venta; lo único que les importa es que usted diga “sí”.

Pero algunos son tan astutos que aunque se le pida más información, parecen contentos y dispuestos a cumplir con el pedido. Pueden dirigir al usuario a un sitio web o enviarle información con comentarios de “clientes satisfechos”.

Los estafadores usan premios, productos o servicios exagerados —o incluso falsos— como carnada para que se muerda el anzuelo. Algunos pueden llama, pero otros enviarán cartas, mensajes de texto o publicarán anuncios para que se los llame a ellos para averiguar más detalles.

Así se aconseja resistir la presión de tomar una decisión inmediatamente.

No se debe compartir con nadie los números de su tarjeta de crédito, cuenta corriente o de Seguro Social. No se los diga a las personas desconocidas que lo llamen —ni siquiera cuando le pidan que “confirme” esta información. Es una trampa.

No pague por algo porque le prometan un “regalo gratis”.

Además, antes de aceptar hacer una compra, pida que le envíen la información por escrito.

Verifique la reputación de la empresa. No envíe dinero en efectivo, no pague contrareembolso ni a través de transferencia de dinero.

Fuente: Territoriodigital