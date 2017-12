Hace un año que no viaja y recibió una multa de julio

Un comerciante obereño recibió una intimación para pagar una abultada multa de tránsito por exceso de velocidad proveniente de la Municipalidad de Villa Olivari, Corrientes.

El monto reclamado por la presunta infracción asciende a 3.088 pesos, aunque el afectado aseguró que en la fecha citada se hallaba en Oberá. Reconoció que en alguna oportunidad pasó por Villa Olivari, situada sobre ruta nacional 12, pero siempre con las precauciones del caso porque sabe que en aquel municipio cuentan con un radar.

El reclamo fue remitido a su domicilio, en barrio Schuster, con sus datos completos. La foto multa incluye la imagen de su vehículo y número de dominio.

“Es todo muy trucho porque la multa está fechada el 21 de julio y en esa fecha estaba acá. Aparte conozco la zona y sé que hay un radar, por eso me cuido cada vez que paso. Calculo que hace más de un año que ni cruzó por allá”, aseguró.

La cédula de citación y notificación de infracción fue emitida por la Oficina de Tránsito de la Municipalidad de Villa Olivari y asciende a un monto de 3.088,00 pesos, aunque en esta se aclara que con descuento se puede abonar 1.729,28 por “pago voluntario”.

La infracción está fechada el 21 de julio pasado y refiere que el Ford Ka del comerciante viajaba a 101 kilómetros por hora en una zona donde se permite un máximo de 60.

“No pienso pagar porque es algo muy arbitrario, pero es un trastorno porque tengo que consultar a un abogado y ya es gasto. Es la primera vez que me pasa una cosa así, pero tengo muchos conocidos que reciben multas de Corrientes y también de acá, de Garupá y Candelaria, siendo que las propias autoridades de Vialidad Nacional dicen que esos radares son ilegales”, agregó.

Antecedentes

En junio, un viajante obereño recibió dos multas desde la localidad de Candelaria por supuestas infracciones de tránsito que habría cometido en días consecutivos a mediados de abril, la misma fecha en que estuvo internado por una operación de urgencia.

Las multas ascienden a 3.500 pesos cada una y llegaron a su domicilio. En estas se aclara que en caso de abonar en el corto plazo, el supuesto infractor se beneficiaría con un descuento que supera el 50 por ciento.

Indignado ante lo que consideró un “robo descarado”, agregó que se asesoró con un abogado, quien le recomendó desestimar la intimación y no pagar ninguna multa.

“Es un robo descarado y no entiendo cómo siguen estafando a la gente. Hace más de 20 años que viajo y manejé por casi todo el país, pero nunca me hicieron una multa tan trucha”, subrayó molesto.

Fuente: Territoriodigital