Presentación del libro “Así habla un Quero”

Este miércoles 5 a las 11 hs. en la Casa de la Cultura, se llevará a cabo una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la presentación en Oberá del libro de Nicolás Pauccar Calcina, “Así Habla un Q’ero”. La presentación tendrá lugar el jueves 6 a las 19.30 hs en la Casa del Bicentenario.

El texto nos invita a recorrer de la mano del Sacerdote Q’ero, un camino interior que nos enseña a comprendernos e integrarnos, desde una cosmovisión que convive con un sistema llamado Ayni, que significa colaboración y reciprocidad, basada en la ayuda mutua. Esto nos permite ser complemento de Todo y ser responsable de reconocer, admirar, valorar y aprender. Si no hay reconocimiento no hay existencia. Nunca hasta ahora los lectores habían tenido a su alcance una obra que exprese la palabra directa de un descendiente legítimo del linaje Inca. Nicolás Pauccar Calcina nos entrega su historia de vida, su experiencia como guía espiritual, sanador físico y emocional, y comparte un increíble caudal de información, que nos enseña a generar nuestra propia realidad y formarnos como personas que se mejoran así mismas. Explica el concepto de salud y enfermedad en su cosmovisión sagrada de la vida, “para no convertirnos en una enfermedad para la tierra, hay que darse cuenta uno está en la tierra y hay que respetar toda expresión de vida que hay en ella.

Artículo visitado 1.234 veces, 8 visitas hoy